776 صفقة عبر البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الأحد 776 صفقة بقيمة وصلت إلى أكثر من 845.7 مليون ريال لمساحة متداولة تجاوزت 1.38 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر خلال التداول اليوم عبر البورصة العقارية 51289 ريالاً، فيما كان متوسط السعر 608 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت أحياء الرياض على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم، واحتلت أول المراكز الخمس الأولى بالقائمة.

وتصدر حي النرجس بقيمة صفقات تجاوزت 44.2 مليون ريال، يليه حي قرطبة بأكثر من 12.2 مليون ريال، ثم حي نمار بقيمة 11.4 مليون ريال، يليه حي الجنادرية بـ 8.6 مليون ريال، وعريض بـ 4.9 مليون ريال.