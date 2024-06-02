الحر يقتل 33 موظفا في الانتخابات الهندية

قضى 33 موظفاً على الأقل في مراكز اقتراع بسبب القيظ، السبت، في اليوم الأخير من الانتخابات العامة في الهند، وذلك في ولاية أوتار براديش الشمالية وحدها، وفق مسؤول انتخابي، فيما تشهد مناطق في الهند موجات حر غير معهودة.

وقال نافديب رينوا، مسؤول الانتخابات في ولاية أوتار براديش، الأحد: “سيتم دفع تعويض مالي قدره 1,5 مليون روبية (18 ألف دولار) لأسر المتوفين”.

وسجلت حالات وفاة عدة بسبب موجات قيظ في الهند حيث تجاوزت الحرارة 45 درجة، لكن وفاة هذا العدد من الموظفين في يوم واحد مرتفع للغاية.

ووصلت الحرارة في مدينة جانسي بولاية أوتار براديش إلى 46,9 درجة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الهندية.

وفي حادث آخر في بلدة باليا بالولاية نفسها، فقد رجل كان ينتظر في طابور للتصويت وعيه و”تم نقل الناخب إلى منشأة صحية، وأعلنت وفاته فور وصوله”، بحسب المسؤول.

وترتفع درجات الحرارة كثيراً في الصيف في الهند، لكن باحثين أشاروا إلى أنّ تغيّر المناخ أدّى إلى موجات حر أطول، وأكثر تواتراً وأكثر شدّة.

ومن المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بولاية ثالثة، بحسب استطلاعات الرأي. وسيتم إعلان النتائج رسميا الثلاثاء.