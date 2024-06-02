فابرزيو رومانو يؤكد انضمام مبابي إلى ريال مدريد: الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس”، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن حلم جماهير ريال مدريد قد تحقق بانضمام كيليان مبابي للفريق، وذلك بعد أشهر من حديثه على أن اللاعب اقترب من الميرنغي.

وقال رومانو في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الآن، يمكنك أن تقول ذلك”، مضيفاً: “انتهت القصة، مبابي لاعبًا لريال مدريد وسيتم الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع”.

وسيحصل مبابي، بحسب الصحافة الإسبانية، على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بنحو 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدًا جدًا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وكان مبابي الذي ظفر بـ12 لقبا محليا مع فريقه الفرنسي، وكأس العالم مع مُنتخب بلاده عام 2018.

وكان النجم الفرنسي الذي حصل مؤخراً على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي.