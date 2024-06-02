فابرزيو رومانو يؤكد انضمام مبابي إلى ريال مدريد: الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

2 يونيو 2024

فابرزيو رومانو يؤكد انضمام مبابي إلى ريال مدريد: الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع

رياضة
فابرزيو رومانو يؤكد انضمام مبابي إلى ريال مدريد: الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع كيليان مبابي

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة “سكاي سبورتس”، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن حلم جماهير ريال مدريد قد تحقق بانضمام كيليان مبابي للفريق، وذلك بعد أشهر من حديثه على أن اللاعب اقترب من الميرنغي.

وقال رومانو في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الآن، يمكنك أن تقول ذلك”، مضيفاً: “انتهت القصة، مبابي لاعبًا لريال مدريد وسيتم الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع”.

وسيحصل مبابي، بحسب الصحافة الإسبانية، على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بنحو 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدًا جدًا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وكان مبابي الذي ظفر بـ12 لقبا محليا مع فريقه الفرنسي، وكأس العالم مع مُنتخب بلاده عام 2018.

وكان النجم الفرنسي الذي حصل مؤخراً على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024، قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي.

Restaurant

إخترنا لك

جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: