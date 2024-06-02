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فريق التحرير

2 يونيو 2024

ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في أسبوع.. أبرز المخالفات والعقوبات

محليات
ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في أسبوع.. أبرز المخالفات والعقوبات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الرعي بمحمية الملك سلمان الملكية و6 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة.

كما ضبطت مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي وآخرين لاستغلالهما الرواسب وآخر لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة حائل ومخالفا لنظام البيئة لنقله حطبا محليا في منطقة المدينة المنورة ومخالفا لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك.

فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

وحددت مسودة اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، الإجراءات وتحديد اختصاصات ونطاق عمل المفتشين والجهات الأمنية ولجان النظر، وتحديد ما يحال من المخالفات للمحكمة والنيابة، وإجراءات الاعتراض والتصرف بالمضبوطات وحق الاعتراض.

ويتم ضبط المخالفات عبر تحرير محضر يتضمن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، مع رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعما بصور فوتوغرافية تبين المخالفة، بالإضافة إلى وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها والأدلة الثبوتية اللازمة.

وكشفت مسودة العقوبات أنه في حالة ضبط مخالفي أحكام اللائحة من غير السعوديين تتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى بلدانهم

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