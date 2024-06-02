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2 يونيو 2024

أوبك + يمدد اقتطاعات الإنتاج حتى نهاية 2025.. خطوة لمواجهة عوامل عدم الاستقرار

اقتصاد
أوبك + يمدد اقتطاعات الإنتاج حتى نهاية 2025.. خطوة لمواجهة عوامل عدم الاستقرار

اتفق الأعضاء الـ22 في تحالف أوبك بلاس الأحد على تمديد الاقتطاعات الحالية من انتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار في مواجهة العديد من عوامل عدم الاستقرار.

 

وجاء في بيان إن أوبك بلاس المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، “سيمدّد مستوى انتاج النفط الخام.. من الأول من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025″، وذلك في ختام اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، اذ حضر بعض الأعضاء الى الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو.

وأفاد بيان من أوبك بأن مجموعة أوبك+ اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة اليوم الأحد.

وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجيا على مراحل ابتداء من يناير 2025 حتى نهاية سبتمبر 2025.

وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.

وأجرت أوبك بلس سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة ومخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ويساعد تقدير الطاقات الإنتاجية تحالف أوبك بلس على تحديد أرقام الإنتاج الأساسية التي يتم بناء عليها إجراء التخفيضات.

 

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