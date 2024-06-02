51 طائرة إغاثة سعودية إلى غزة.. دعم لا ينقطع

وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 51، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها السلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ووصلت إجمالي التبرعات الخاصة في الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة “ساهم” يتجاوز إلى 688,798,873 ريال.