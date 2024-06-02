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فريق التحرير

2 يونيو 2024

ترامب ينضم إلى “تيك توك”.. 1.3 مليون متابع في ساعات

دوليات
ترامب ينضم إلى “تيك توك”.. 1.3 مليون متابع في ساعات

تجاوز عدد متابعي حساب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب على تطبيق تيك توك حاجز 1.3 مليون متابع، وذلك في غضون ساعات من انضمامه إلى منصة التواصل الاجتماعي التي حاول حظرها عندما كان رئيسا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها ترامب، السبت، أن تساعده في الوصول إلى الناخبين الشبان خلال محاولته الثالثة للفوز بفترة رئاسية.

ويخوض ترامب سباقا محتدما مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وتملك حملة بايدن الانتخابية حسابا بالفعل على تيك توك، وذلك على الرغم من توقيع بايدن مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق إذا لم تسحب شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق استثماراتها منه. ويستخدم نحو 170 مليون أمريكي التطبيق.

ونشر ترامب مقطع فيديو على حسابه على تيك توك مساء السبت ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب إن الحملة لن تترك جبهة إلا وستطرقها للتنافس وأضاف “يمثل هذا (نوعا من) التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا الذي يستخدم محتوى مؤيدا لترامب ومناهضا لبايدن”.

وتخوض بايت دانس معركة قضائية ضد قانون أمريكي يلزمها ببيع تيك توك بحلول يناير كانون الثاني أو مواجهة الحظر. ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتقول منصة تيك توك إنها لن تشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية وإنها اتخذت إجراءات قوية لحماية خصوصية مستخدميها.

ومنعت المحاكم محاولة ترامب في 202 لحظر تيك توك عندما كان رئيسا.

ولترامب وجود نشط بالفعل على منصات أخرى للتواصل الاجتماعي إذ لديه أكثر من 87 مليون متابع على إكس وما يتخطى السبعة ملايين على منصته الخاصة (تروث سوشيال) التي ينشر عليها يوميا تقريبا.

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