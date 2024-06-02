“عرفة منبر الأرض”.. برنامج جديد يسلط الضوء على سيرة خطباء الحج

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون البرنامج الوثائقي “عرفة منبر الأرض”، لتسليط الضوء على سير خطباء الحرم الذين شرفهم الله بالوقوف على منبر عرفة ليخطبوا بجموع المسلمين.

ويُعرض البرنامج الساعة السابعة ونصف مساء من كل يوم سبت على قناة السعودية، ويهدف إلى زيادة الوعي بالدور المحوري الذي يقوم به خطباء يوم عرفة من خلال التعريف بمكانتهم وتسليط الضوء على دقة اختيار من يكرم بهذا الشرف العظيم من قبل ولاة الأمر، والإشادة بجهود السعودية في خدمة المشاعر المقدسة والحجاج وتسهيل وتلبية كافة احتياجاتهم.

وأطلق البرنامج أولى حلقاته عن الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ وهو أحد أبرز خطباء الحرم المكي المشرف.