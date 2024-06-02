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2 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين انتصار للقضية على المستوى الدولي

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين انتصار للقضية على المستوى الدولي

الوئام – خاص

انضمت سلوفينيا إلى الدول الأوروبية التي اعترفت بفلسطين مؤخرًا إلى جانب كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الأمر الذي يعد تأكيدًا على أهمية الوصول لحل سياسي للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.

انتصار لفلسطين

وأكد الدكتور حسين الديك، المحلل السياسي الفلسطيني، أن هذا الاعتراف هو انتصار للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي فاعتراف هذه الدول الوازنة في الاتحاد الأوروبي خاصة إسبانيا وأيرلندا سيكون له تأثيرات قوية في المستقبل.

وأوضح “الديك” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن كل ذلك يأتي إلى جانب التقارير الدولية التي تتحدث عن إمكانية اعتراف 4 دول أخرى بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وهذه التحولات تعتبر انتصارا جديدا في القضية الفلسطينية تحققه على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاعتراف الدولي بها بعد أن حققت عدد من الانتصارات في المحكمة الدولية ومحكمة العدل الدولية.

التحرك الجماهيري

وتابع السياسي الفلسطيني: “إضافة إلى أن التحرك الجماهيري في الرأي العام الأوروبي والأمريكي خاصةً أن فئة الشباب وطلبة الجامعات الذين استمروا في مظاهراتهم القوية منذ 3 أسابيع رفضاً للعدوان الذي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني هو خطوة سياسية مؤثرة وإذا استمرت هذه الخطوات سيصبح هناك غالبية في دول الاتحاد الأوروبي مؤيدة للشعب الفلسطيني والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

 

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