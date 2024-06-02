استشاري قلب لـ”الوئام”: مشروبات الطاقة تسبب فشل القلب والجفاف والأرق

الوئام – خاص

بالتزامن مع قرب الاختبارات يبحث البعض عن وسيلة لزيادة التركيز والانتباه فيتجهون إلى تناول ما يعرف باسم مشروبات الطاقة على أمل الحصول على فوائدها لكن مع كثرة تناول تلك المشروبات قد تحدث أضرار صحية تفوق الفوائد المزعومة.

لا طاقة في مشروبات الطاقة

وأكد استشاري القلب الدكتور إيهاب فتحي سليمان أن مشروبات الطاقة هو نوع من المشروبات التي تحتوي على مركبات منشطة، عادة ما تكون مادة الكافيين، والتي يتم تسويقها على أنها توفر التحفيز العقلي والجسدي ويتم تسويقها على أنها “طاقة”، ولكنها تختلف عن الطاقة الغذائية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ”الوئام” أن هذه المشروبات قد تكون أو لا تكون مكربنة وقد تحتوي أيضًا على السكر أو مواد التحلية الأخرى أو مستخلصات عشبية، من بين العديد من المكونات الأخرى المحتملة.

فوائد فريدة مزعومة

وأضاف أنه لا يوجد دليل موثوق على أن المكونات الأخرى في مشروبات الطاقة توفر المزيد من الفوائد، على الرغم من أن المشروبات يتم الإعلان عنها بشكل متكرر بطريقة تشير إلى أن لها فوائد فريدة.

وقد يُزعم أن المكملات الغذائية الموجودة في مشروبات الطاقة لها العديد من الفوائد، مثل فيتامين ب 12، ولكن لم يتم التحقق علميًا من أي ادعاءات باستخدام المكملات الغذائية لتعزيز الصحة لدى الأشخاص الطبيعيين.

استهداف المراهقين

وأردف بالقول إنه تم توجيه تسويق مشروبات الطاقة بشكل خاص نحو المراهقين، حيث يقوم المصنعون برعاية أو الإعلان في الأحداث الرياضية المتطرفة والحفلات الموسيقية، واستهداف جمهور الشباب من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وتحتوي مشروبات الطاقة على تأثيرات الكافيين والسكر، ولكن لا يوجد دليل يذكر على أن مجموعة واسعة من المكونات الأخرى لها أي تأثير.

ولفت إلى أن معظم تأثيرات مشروبات الطاقة على الأداء المعرفي، مثل زيادة الانتباه وسرعة رد الفعل، ترجع في المقام الأول إلى وجود الكافيين، وتعزو دراسات أخرى تحسينات الأداء هذه إلى تأثيرات المكونات المدمجة.

مخاطر مشروبات الطاقة

وأشار إلى أن من بين مخاطر مشروبات الطاقة ما يلي:

• الجفاف (عدم وجود كمية كافية من الماء في الجسم).

• مضاعفات القلب (مثل عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب).

• القلق (الشعور بالتوتر والعصبية).

• الأرق (عدم القدرة على النوم).

وختم بالقول إن أولئك الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا مثل الرجفان الأذيني وفشل القلب ووظيفة البطين الأيسر المكتئبة يجب عليهم تجنب مشروبات الطاقة تمامًا.

يذكر أن تناول الحوامل للكافيين بجرعة تزيد عن 200 ملجم/ اليوم تكون مضرة للأم الحامل وجنينها حيث يؤدي ذلك إلى عيوب خلقية في قلب الجنين وزيادة نسبة الإجهاض .