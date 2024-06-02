ضمك يقرر الاستغناء عن ثلاثي الفريق

قرر نادي ضمك، الاستغناء عن ثلاث لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

وانهى ضمك موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يحتل المركز العاشر ولديه 41 نقطة.

وأكدت صحيفة الرياضية بأن نادي ضمك قرر الاستغناء عن الثلاثي حسن الشمراني وعبد الله هوساوي وفهد الجهني.

وأشارت الرياضية إلى أن نادي ضمك أتخذ هذه الخطوة لتفضيله عدم استمرار الثلاثي مع الفريق عقب انتهاء عقودهم.

وكان حسن الشمراني، انتقل إلى صفوف ضمك في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2020، فيما انضم عبد الله هوساوي إلى صفوف الفريق في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021.

بينما انضم فهد الجهني إلى نادي ضمك في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد لمدة موسم واحد، قادمًا من نادي الطائي.