بناءً على ما رفعه ولي العهد.. خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على أحد طرق الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- على أحد طرق مدينة الرياض.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يقع الطريق غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحدّه شمالًا طريق الملك سلمان وجنوبًا طريق الثمامة.

ويهدف هذا التقدير إلى تكريم الدور الوطني الفاعل للأمير الراحل وتثمين تجربته الشعرية التي جددت القصيدة النبطية، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي.

إسهامات الأمير بدر بن عبدالمحسن

وُلد الأمير بدر بن عبدالمحسن في الرياض في الثاني من أبريل عام 1949م.

وعلى مدى نصف قرن، ساهمت قصائد الأمير الراحل في تعزيز الشعور الوطني، وتغنى بها أبرز الفنانين السعوديين.

وقد رسم بكلماته أوبريتات وطنية رسخت في الأذهان وانتشر إبداعه في الوطن العربي. كما كان الأمير الراحل أيقونة سعودية عربية خالدة، مشجعة للمثقفين والفنانين السعوديين.

كذلك، ترأس أول مجلس إدارة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 1973م.

ويأتي التوجيه الملكي الأخير امتدادًا لتقدير القيادة لإرث الأمير الراحل، ففي عام 2019، كرمه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز. كما كرّمته منظمة اليونسكو في العام نفسه تزامنًا مع اليوم العالمي للشعر.