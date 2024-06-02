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فريق التحرير

2 يونيو 2024

برايس ووترهاوس كوبرز: الذكاء الاصطناعي يزيد إنتاجية العمال بنسبة 5 أضعاف

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برايس ووترهاوس كوبرز: الذكاء الاصطناعي يزيد إنتاجية العمال بنسبة 5 أضعاف

أظهرت دراسة حديثة أن تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا ضروريًا لزيادة الرواتب وتحسين فرص العمل. فحصت برايس ووترهاوس كوبرز – شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات مقرها لندن – نصف مليار إعلان وظائف من 15 دولة للكشف عن تأثير الذكاء الاصطناعي. وأشارت النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد ثورة صناعية للعمل المعرفي، حيث يُحسن من استخدام المعلومات واستخلاص الرؤى وتحقيق النتائج بسرعة وبنطاق واسع.

زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي

أظهرت البيانات أن الذكاء الاصطناعي يجعل العمال أكثر إنتاجية، إذ تشهد القطاعات المعرضة للذكاء الاصطناعي نموًا في الإنتاجية بنسبة خمسة أضعاف. وأكد 84% من الرؤساء التنفيذيين الذين بدأت شركاتهم في تبني الذكاء الاصطناعي أنه سيزيد من الكفاءة في وقت عمل الموظفين. كما أشار 70% منهم إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير بشكل كبير الطريقة التي تبتكر بها الشركات القيمة وتقدمها وتلتقطها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فوائد اقتصادية متوقعة

وتوقع الرؤساء التنفيذيون العالميون أن يحقق الذكاء الاصطناعي فوائد كبيرة على صعيدي الربحية والإيرادات، حيث أفاد 46% منهم بأنه سيزيد من الربحية، و41% بأنه سيزيد من الإيرادات. وأكد استطلاع المستثمر العالمي لعام 2023 أن 61% من المستثمرين يعتقدون أن تبني الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية لتوليد القيمة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

وفي المهن المعرضة للذكاء الاصطناعي، مثل التدريس وتكنولوجيا المعلومات، تستمر الوظائف في النمو ولكن بوتيرة أبطأ بنسبة 27% في المتوسط. يشير هذا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في التغلب على نقص العمالة الذي قد يعرقل النمو الاقتصادي.

التكيف مع التغيرات السريعة في المهارات

وأظهرت البيانات أن الذكاء الاصطناعي لا يبشر بعصر من فقدان الوظائف بل بنمو تدريجي، مما يساعد على ضمان وجود عدد كافٍ من العمال. وبالنسبة للعاملين في المهن المعرضة للذكاء الاصطناعي، فإن المهارات المطلوبة تتغير بسرعة، حيث تختفي المهارات القديمة وتظهر مهارات جديدة أسرع بنسبة 25% مقارنة بالأدوار الأقل تعرضًا للذكاء الاصطناعي.

تحسين مهارات العمال لعصر الذكاء الاصطناعي

كما أكد رئيس الأسواق العالمية والخدمات الضريبية والقانونية في برايس ووترهاوس كوبرز على أهمية الجهد الجماعي لتحسين مهارات العمال وإعادة صقلها لعصر الذكاء الاصطناعي. وأوضح استطلاع الرؤساء التنفيذيين العالمي لعام 2024 أن 69% منهم يتوقعون أن الذكاء الاصطناعي سيتطلب من القوى العاملة تطوير مهارات جديدة.

تأثير إيجابي على العمال

ولفت التقرير إلى أن العمال الذين يتعلمون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي سيكونون أكثر إنتاجية وقيمة لأصحاب العمل. كما يعتقد 31% من العمال أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من إنتاجيتهم، و21% يتوقعون أنه سيخلق فرص عمل جديدة.

فرص جديدة ومهارات متخصصة

وأشار مقياس الوظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2024 من برايس ووترهاوس كوبرز إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا هائلة. إذ أظهر التقرير أن النمو في الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي المتخصصة تجاوز النمو في جميع الوظائف منذ 2016، مما يؤكد قيمة هذه المهارات للشركات.

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