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فريق التحرير

2 يونيو 2024

توظيف أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج.. مسح وتقييم الطرق باستخدام “الدرونز”

حج 2024
توظيف أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج.. مسح وتقييم الطرق باستخدام “الدرونز”

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن مواصلة العمل على مسح وتقييم شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة باستخدام أحدث التقنيات، ومنها تقنية الدرونز، التي تعمل على مسح شبكة الطرق بشكل أكثر دقة وشمولية.

كما تتميز بإمكانية الوصول إلى الأماكن الصعبة كالعبارات والعقبات، بالإضافة إلى دورها في اختصار الوقت والجهد في عملية الفحص.

وأوضحت الهيئة أن تقنية الدرونز تعمل من خلال تقييم حالة الطريق، عبر استخدام المسح الحراري، كما تعمل على التأكد من نظافة حرم الطريق.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على مسح وتقييم جميع شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق.

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