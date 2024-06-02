أول المرشحين.. إبراهيم المهيدب يُعلن تقدمه لانتخابات رئاسة النصر

أعلن إبراهيم المهيدب، عن تقدمه بالترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر خلفًا لمسلي آل معمر.

وحددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، فتح باب الترشح خلال الفترة من 3 يونيو وحتى 7 لذات الشهر.

وسيأتي بعد ذلك فترة لفحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين تستمر لمدة خمس أيام، وبعد ذلك سيكون هناك فترة لتقديم الطعون وفحصها، وأخيرًا إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين.

ونشر المهيدب عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “غدًا بإذن الله سيتم تقديم الترشيح”.

وأختتم: “ويضم مجلس الإدارة رجال أعمال وإداريين بخبرات كبيرة، متمنياً لنا التوفيق لما يخدم النصر وجمهوره العظيم”.

https://x.com/ebrahim34ab/status/1797269452951531962