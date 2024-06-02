بعد انهياره أمام الهلال.. تعرف على أصعب المحطات في مسيرة رونالدو

شهدت مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، انهيار كريستيانو رونالدو قائد النصر، عقب فوز الهلال بالبطولة.

ونجح فريق الهلال في التتويج بلقب كأس الملك على حساب النصر، بركلات الترجيح 5/4، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية، ليحسمها الزعيم لصالحه بركلات الترجيح، ويحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه.

ويعد الهلال ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.

وعقب فوز الهلال رصدت الكاميرات انهيار رونالدو بالبكاء والتي استمر طويلًا، وخلال مراسم تتويج الزعيم، ولكن هذه المرة ليست الأولى التي أصابت اللاعب البرتغالي بالخيبة في مشواره الكروي.

https://x.com/ADSportsTV/status/1796652676622541161

فقد تعرض رونالدو لأكثر من محطة صعبة خلال مشواره الكروي مع الأندية، وسنستعرض لكم أبرزها:

رونالدو مع منتخب البرتغال:

خسارة كأس أمم أوروبا مع البرتغال فى مشاركته الأولي عام 2004، وعلى الأراضي البرتغالية وأمام اليونان بهدفين مقابل هدف.

الخروج من الدور الأول ومرحلة المجموعات فى دورة الألعاب الأولمبية أثينا 2004، بعد الخسارة من العراق وكوستاريكا بنتيجة 2-4 والفوز فقط على منتخب المغرب.

رونالدو مع مانشستر يونايتد:

إضاعة ركلة جزاء فى نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وكانت هى الركلة الثالثة، وكاد بسببها أن يخسر المان يو اللقب لولا إضاعة جون تيري للركلة الخامسة.

خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 أمام برشلونة بهدفين نظيفين مع مانشستر يونايتد، البطولة الأخيرة قبل الرحيل.

رونالدو مع ريال مدريد:

الهزيمة مع فريق ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 0-5 فى الدور الأول لموسم 2010-2011 على ملعب كامب نو وتحت قيادة البرتغالي جوزية مورينيو ( رونالدو كان قد تعرض للخسارة أمام برشلونة فى موسمه الأول مع الريال ذهابًا وإيابًا، وفى الموسم الثاني تعرض للخسارة بخماسية).