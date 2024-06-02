10 مراحل.. جدول زمني يرصد نمو اللغة عند الأطفال

الدكتور محمد عبدالرحمن العسكري – أخصائي التخاطُب وتعديل السلوك

تقف بعض الأسر حائرة عندما يكون لديها طفل متأخر في النطق والكلام، حيث تكون غير قادرة على تحديد، هل تأخر الطفل لغويا أم لا.

ويجب أن يدرك كل أب وأم أن هناك جدولا زمنيا لنمو اللغة عند الأطفال، نستطيع من خلاله تحديد هل الطفل متأخر لغويا من عدمه.

– من أول الولادة حتى عمر شهر، يبدأ الطفل في البكاء والصراخ وإصدار أصوات غير مفهومة.

– من عمر شهرين حتى 3 أشهر، يركز الطفل مع الأصوات من حوله، ويبدأ في الابتسام، وهو من علامات التجاوب والإدراك.

– من 3 أشهر إلى 6 أشهر، يبدأ الطفل في إصدار أصوات شبيهة بالكلام.

– من 6 إلى 9 أشهر، يستخدم الطفل الصوت حتى يلفت الانتباه له وكي يتعامل مع من حوله.

– من 9 إلى 12 شهرا، يبدأ الطفل مرحلة تقليد الأصوات، ويستطيع تقليد صوت أو حرف معين.

– من 12 إلى 18 شهرا، ينطق الطفل أول كلمة مفهومة، وغالبا تكون “بابا” أو “ماما”، وبعدها ينطق كلمات بسيطة، مكونة من حروف متشابهة.

– في عمر السنتين، ينطق الطفل جملة مكونة من كلمتين، ويحب الاستماع إلى القصص، ويمكن أن يقول اسمه.

– عند عمر من سنتين إلى 3 سنوات، يبدأ في قول جملة من 3 كلمات، ويسأل أسئلة بسيطة، لكن طلاقة لسانه تظل ضعيفة إلى حد ما.

– من 3 إلى 4 سنوات، يبدأ استخدام الأفعال وحروف الجر والجمع، ويفهم بعض الأسئلة.

– من 4 إلى 5 سنوات، تتحسن طلاقة الطفل في الكلام، ويبدأ في استخدام جمل مكونة من 5 أو 6 كلمات، ويبدأ يزيد عنده استخدام الصفات.

نلاحظ أيضا أن النمو اللغوي عند البنات أعلى من الأولاد؛ لأن خلايا المخ المسؤولة عن الكلام واللغة نشطة عندهنّ أكثر.