يزيد أبونيان يُعلن ترشحه لرئاسة نادي الهلال

أعلن يزيد أبونيان، عضو الجمعية العمومية للهلال، ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي خلفًا لـ فهد بن نافل، الرئيس الحالي للزعيم.

ولم يحسم فهد بن نافل مصيره من الترشح لرئاسة نادي الهلال خلال الفترة القادمة، مثلما صرح عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح فريق الهلال في التتويج بلقب كأس الملك على حساب النصر، بركلات الترجيح 5/4، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعد الهلال ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.

ونشر يزيد أبونيان عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “بعد التوكل على الله، في حال عدم رغبة أخي فهد بن نافل تجديد فترة رئاسته وهو ما نطالب به ونشدد عليه ونأمله، أعلن عن عزمي الترشح لرئاسة نادي الهلال”.

وتابع: “حيث أبدينا هذه الرغبة لداعم الهلال التاريخي ورجل كل المراحل الأمير الوليد بن طلال، وننتظر توجيه سموه ونؤكد وقوفنا التام مع الأخ فهد بن نافل في حال رغبته بتجديد فترته ودعمه بأصواتنا، وجاهزيتنا للمهمة في حال عدم تقدم الأخ فهد”.

وأضاف: “ونؤكد جاهزية قائمتنا من الأعضاء ذوي الخبرات والكفاءات، كما تم رسم مسار الخطة الاستراتيجية المقترحة، وسيتم تزويد الجمعية العمومية وعشاق الزعيم بنسخة منها”.

(1) X \ يزيد أبونيان على X: “بعد التوكل على الله .. في حال عدم رغبة أخي فهد بن نافل تجديد فترة رئاسته وهو ما نطالب به ونشدد عليه ونأمله .. اعلن عن عزمي الترشح لرئاسة نادي #الهلال .. حيث أبدينا هذه الرغبة لداعم الهلال التاريخي ورجل كل المراحل الأمير الوليد بن طلال .. وننتظر توجيه سموه ونؤكد وقوفنا التام مع https://t.co/chB20LSfhh”