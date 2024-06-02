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2 يونيو 2024

محلل ليبي لـ”الوئام”: التدخل الدولي سبب تعميق أزمة البلاد

دوليات
محلل ليبي لـ”الوئام”: التدخل الدولي سبب تعميق أزمة البلاد

تواصل القوى السياسية الليبية مواصلة الحوار عبر “ملتقى الحوار السياسي” الوطني، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة “افتراضيا”، لبحث تعقيدات القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية، المقررة قبل نهاية العام الجاري، على أمل عقد لقاء جديد قريبا، بعد تشاور المشاركين مع الأطراف.

وأوضحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر بيانها، أنها أشرفت على اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي لاستعراض المقترحات الأربعة، التي وضعها أعضاء “لجنة التوافقات” من أجل التوصل لاتفاق على قاعدة دستورية، بهدف إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

تدخلات الدول الغربية

وحول حل الأزمة الليبية وإجراء الحوار الوطني برعاية أممية، يقول ناصر سعيد، الكاتب الصحفي الليبي، إنه خلال الفترة من 2011 إلى 2024، مر على ليبيا 9 مبعوثين دوليين، بعد إسقاط الدولة ضمن مشروع ما يسمى بالربيع العربي والفوضى الخلاقة، موضحا أن البلاد مُحتلة ومُنتهكة وتوجد بها قواعد أجنبية.

ويؤكد ناصر سعيد، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن المبعوثين الدوليين لم يقدموا أي حل، مشيرا إلى أن ما يحدث إدارة للأزمة وليس حلها، بسبب تدخلات الدول الغربية في البلاد، بالإضافة إلى خضوع الأمم المتحدة لهذه القوى التي تُعد جزءا من الأزمة، وليس الحل، والدليل أن المبعوث الدولي السابق عبدالله باتيلي، تسبب في تدهور الوضع بين القوى السياسية الليبية.

ويضيف الكاتب الصحفي أن المبعوثة الأممية الحالية، ستيفاني خوري، تُنفذ أجندة الغرب والأمم المتحدة، وتأتي لاستكمال مهمة المصالح، ولن تستطيع إجراء انتخابات؛ لأنها ستفرز قوى وطنية، وهذا ليس من مصلحة الأطراف التي تتحكم بالأمور على الأرض، خصوصا الحكومة المنتهية ولايتها في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحلفاء من المليشيات التي تحتمي بالسلاح وتُتاجر في البشر.

ويوضح سعيد أن ليبيا تشهد صراعا على النفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا، بسبب دخول موسكو على الأرض عبر أطراف مسلحة، ورغم ذلك، فالقوى السياسية الليبية أمامها فرصة تاريخية لحل الأزمة لانشغال العالم بالأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.

ويُشدّد الكاتب الليبي على أن الليبيين يستطيعون حل أزمتهم ومشاكلهم بنفسهم إذا اجتمعوا على مائدة حوار واحدة، دون تدخل أي أطراف دولية تسعى إلى فرض مصالحها وأجندتها.

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