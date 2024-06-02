بعد 15 عامًا.. “شوكة” تُسقط قاتل عمه في نيويورك

واجهت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية رجلًا في الأربعينيات من عمره تهمة القتل من الدرجة الثانية في قضية مقتل عمه في نيويورك، التي وقعت قبل 15 عامًا، وذلك بعد أن أثبت الحمض النووي الذي تم جمعه من “شوكة” مهملة علاقته بالجريمة.

جثة مسجاة في بركة دماء

تعرض روزاريو بريستيجياغومو، البالغ من العمر 64 عامًا، للطعن حتى الموت في منزله في كوينز (مقاطعة تقع بالجزء الغربي من لونغ آيلاند بنيويورك)، في 10 فبراير 2009، وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام للمقاطعة.

وقتها، سمع جار للمجني عليه ضوضاء واستدعى الشرطة، التي وجدت بريستيجياغومو ملقى وجهًا لأسفل في بركة من الدماء.

كشف التحقيق -آنذاك- أن القتيل تعرض للطعن 16 مرة في الوجه والعنق والجذع والأطراف، وأصيب أيضًا بإصابات ناتجة عن آلة غير حادة.

جمع المحققون عينات من الدم من الموقع، وفقًا للمدعي العام، واستخدم الفاحص الطبي للمدينة المواد الموجودة عليها لإنشاء ملفات تعريف الحمض النووي للضحية و”ذكر غير معروف إضافي”.

تم إدخال الملف الثاني في قواعد البيانات، لكنه لم يتطابق مع أي ملفات موجودة في النظام.

قضية باردة لـ 13 عامًا

ظلت القضية باردة حتى مارس 2022، عندما انضم مكتب المدعي العام وفريق القضايا الباردة في شرطة نيويورك إلى “أوثرام”، وهو مختبر خاص يستخدم علم الأنساب الوراثي الجنائي لمحاولة معرفة المزيد عن الجناة.

يستخدم “أوثرام” البحث الجيني وتحليل الحمض النووي لمحاولة تحديد ملفات تعريف الحمض النووي.

وقد تمكن “أوثرام” من استخدام اختبار الحمض النووي المتقدم لإنشاء “ملف جيني شامل” من الدم المتبقي في مسرح الجريمة، وفقًا للمدعي العام.

وفي الوقت نفسه، استخدم قسم التحقيقات الجنائية بشرطة نيويورك قواعد البيانات والسجلات العامة لبناء شجرة عائلة للضحية لمحاولة تحديد المشتبه بهم المحتملين.

ابن الشقيق.. سقط القاتل أخيرًا

ساعدت شجرة العائلة هذه في توجيه المحققين نحو أنتوني سكاليتشي، ابن شقيق بريستيجياغومو.

عاش سكاليتشي، البالغ من العمر الآن 41 عامًا، في بوينتون بيتش، بفلوريدا.

وقد راقب المحققون من شرطة نيويورك وشرطة بوينتون بيتش “سكاليتشي” في فلوريدا، وعملوا على الحصول على عينة من الحمض النووي.

وفي 17 فبراير 2024، أي بعد ما يقرب من 15 عامًا من مقتل عمه، تمكنت الشرطة من استعادة “شوكة” مهملة استخدمها “سكاليتشي”، أثناء وجوده في مطعم في فلوريدا.

تم تحليل تلك الشوكة وتطابق ملف الحمض النووي مع الحمض النووي غير المعروف الموجود في مسرح الجريمة، وفقًا للمدعي العام.

كما تمت أيضًا استعادة الحمض النووي المطابق من تحت ظفر الضحية “بريستيجياغومو”.

تم اعتقال “سكاليتشي” في 14 مايو بواسطة الشرطة الأمريكية وشرطة بوينتون بيتش وفريق محققين إقليمي تابع لشرطة نيويورك. وتم تسليمه إلى نيويورك الأربعاء.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” عن محامي “سكاليتشي”، أن موكله دفع ببراءته.

ويُحتجز المتهم في سجن بنيويورك، على أن يظهر في المحكمة في 8 يوليو. ويواجه “سكاليتشي” عقوبة قد تصل إلى 25 عامًا إلى الحياة في السجن إذا أُدين، بينما لا يزال الدافع غير واضح، وفقًا لـCBS نيويورك.

وأفاد مكتب المدعي العام أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام علم الأنساب الوراثي الجنائي لتحديد واعتقال مشتبه به في جريمة قتل في مدينة نيويورك.