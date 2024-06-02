مورينيو يرغب في ضم نجم النصر

كشفت تقارير صحفية عن مصير أندرسون تاليسكا لاعب النصر من الاستمرار مع فريقه، خلال الفترة القادمة.

وتواجد تاليسكا ضمن قائمة هدافي الدوري السعودي، في المرتبة السادسة برصيد 16 هدفًا.

ووفقًا للصحفي رودي جاليتي فأن احتمال بقاء تاليسكا مع النصر أمر غير مؤكد، والنادي منفتح على العروض التي تأتي للاعب من أجل إفساح المجال في قائمة الأجانب.

وأشار جاليتي بأن تاليسكا يفضل البقاء والاستمرار مع نادي النصر، وفي حالة رحيله يرغب اللاعب البرازيلي في خوض تجربة جديدة بعيدة عن الدوري السعودي.

وأكد جاليتي بأن جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي فناربخشة التركي، يريد ضم تاليسكا في الفريق التركي.

وكان تاليسكا قد تعرض للإصابة قبل مباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في شهر مارس الماضي ليتقرر خضوعه لعملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية، وانتهى موسمه مع النصر منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن النصر أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب البطولة، ولديه 82 نقطة، فيما فشل في حصد لقب كأس الملك الذي تُوج به الهلال بركلات الترجيح 5/4.