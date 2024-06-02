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3 يونيو 2024

رونالدو يتصدر قائمة جديدة في دوري روشن

رياضة
رونالدو يتصدر قائمة جديدة في دوري روشن

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، قائمة جديدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والذي حصد لقبه الهلال.

نجح في حصد لقب الدوري لهذا الموسم دون هزيمة، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

فيما أيضًا حصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح 5/4.

ويعد الهلال من أكثر الأندية التي حصدت لقب الدوري السعودي برصيد 19 لقبًا، فيما أيضًا يعد ثاني الأندية تتويجًا ببطولة كأس الملك بواقع 11 لقبًا.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب البطولة، ولديه 82 نقطة

واعتلى كريستيانو رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر حصدت مساهماتهم نقاطًا لفرقهم في موسم 2023/2024، وفقًا لما نشره حساب دوري روشن السعودي عبر منصة أكس.

وجاء القائمة كالتالي:

1-كريستيانو رونالدو لاعب النصر 23 نقطة.

2- فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء بـ 20 نقطة.

3- ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بـ 17 نقطة.

4- أندرسون تاليسكا لاعب النصر بـ 16 نقطة.

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