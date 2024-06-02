تدريبات خاصة لثنائي الأخضر في صالة الجيم استعدادًا لمواجهة باكستان

خاض المنتخب السعودي تدريباته مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان في التصفيات الآسيوية لكأس العالم وكأس آسيا.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره باكستان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

أجريت الحصة التدريبية على ملاعب أكاديمية مهد تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني الذي قسم لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين انتظموا ظهر اليوم حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في الملعب ثم في النادي الصحي.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، أكتفى الثنائي سلطان الغنام، أيمن يحيى بتمارين خاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الإثنين بحصة تدريبية مسائية على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأردن في ثاني مواجهاته، في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 10 نقاط.