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3 يونيو 2024

تفاصيل المران الأخير لـ “أخضر 23” قبل مواجهة كوريا الجنوبية

رياضة
تفاصيل المران الأخير لـ “أخضر 23” قبل مواجهة كوريا الجنوبية

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، تدريباته استعدادًا لمواجهة كوريا الجنوبية في بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024.

ويواجه الأخضر نظيره منتخب كوريا الجنوبية على ملعب جوليس لادوميغ بمقاطعة فيترول في فرنسا، في أولى مبارياته بالبطولة.

وخاض لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء أمس الأحد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أجروا خلالها مرانًا ترفيهيًا، أعقبه مران تكتيكي، تلا ذلك مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

وفي سياق آخر التحق اللاعبون مشاري النمر، وعبدالعزيز العليوة، وأحمد أبو راسين، بمعسكر الأخضر في فرنسا بعد الفراغ من المشاركة مع ناديي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح 5/4.

ويعد الهلال من أكثر الأندية التي حصدت لقب الدوري السعودي برصيد 19 لقبًا، فيما أيضًا يعد ثاني الأندية تتويجًا ببطولة كأس الملك بواقع 11 لقبًا.

جدير بالذكر أن الأخضر تحت 23 عامًا، يتواجد في المجموعة الأولى من بطولة تولون، رفقة كلا من منتخبات فرنسا، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.

 

 

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