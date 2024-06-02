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3 يونيو 2024

رومانو يكشف مصير مودريتش مع ريال مدريد

رياضة
رومانو يكشف مصير مودريتش مع ريال مدريد لوكا مودريتش

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات العالمي، عن مصير لوكا مودريتش نجم ريال مدريد مع الفريق الملكي.

ونشر الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن لوكا مودريتش يؤكد بقاءه في ريال مدريد الموسم المقبل.

وأشار رومانو بأنه من المقرر أن يوقع لوكا مودريتش على العقد الجديد هذا الأسبوع، وبأن الأمر مسألة وقت، وكل شيء متفق عليه بين النادي واللاعب.

وساهم مودريتش في فوز ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد، وتوج بدوري أبطال أوروبا، وسينتهي عقد اللاعب مع الفريق الملكي هذا الشهر.

وواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 على ملعب ويمبلي.

جدير بالذكر بأن ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث حصد اللقب هذا الموسم للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

 

 

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