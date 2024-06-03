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3 يونيو 2024

للاستحواذ على “عالم السيارات”.. “بدجت” تدعو مساهميها للتصويت على زيادة رأس المال

اقتصاد
للاستحواذ على “عالم السيارات”.. “بدجت” تدعو مساهميها للتصويت على زيادة رأس المال

أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” اليوم الاثنين، عن دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

وأشارت “بدجت” في بيان عبر “تداول السعودية” إلى أنه من المقرر إنعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

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وذكرت الشركة أن الاجتماع يهدف للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة “عالم السيارات”.

أوضحت أن ذلك عبر زيادة عدد الأسهم من بمقدار 7 ملايين سهم قيمة كل سهم 10 ريالات، لتكون الزيادة 70 مليون ريال، بنسبة زيادة في رأس المال تصل إلى 9.84%.

وأشارت إلى أنه سيتم بعد إتمام عملية نقل ملكية أسهم شركة عالم السيارات لصالح شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات.

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