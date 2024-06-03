10 قتلى جدد في سريلانكا.. الفيضانات تواصل حصد الأرواح

أعلنت السلطات في سريلانكا، عن مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية وفقدان 6 آخرين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث دمار في أجزاء كثيرة من البلاد ما أدى إلى غمر المنازل والحقول والطرق، فيما تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى مراكز الإخلاء وتضرر أكثر من 400 منزل.

وأجبرت السلطات على اتخاذ إجراءات احترازية كقطع الكهرباء، كما تم نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الغذاء والضروريات الأخرى للمتضررين.

يُذكر أن الفيضانات تسببت في مقتل أكثر من 300 شخص في أفغانستان وأكثر من 170 شخص في البرازيل خلال الآونة الماضية.