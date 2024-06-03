عمومية أسمنت تبوك تصوت على توزيع 2.5% أرباحًا نقدية عن 2023

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك، اليوم الاثنين مساهمو الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، والمقرر إنعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري.

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وأوضحت شركة أسمنت تبوك، في بيان عبر “تداول السعودية” أن المبلغ الموصى بتوزيعه 22.5 مليون ريال وبواقع 0.25 ريال للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.