بمليار دولار.. أدنوك الإماراتية تستحوذ على “توبكو القابضة”

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، عن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة “نافيغ 8 توبكو القابضة”، المعروفة بخبرتها في إدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية.

وفيما يتعلق بتفاصيل الصفقة، فإن “أدنوك للإمداد والخدمات” ستقتني 80% من حصة شركة “نافيغ8″، مقابل 3.8 مليار درهم، مما سيعزز موقع الشركة الإماراتية كلاعب رئيسي في سوق الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه العملية في تحقيق وفورات تكاليفية مهمة لأدنوك، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في مجالات تجمعات الشحن البحري وتجارة تزويد الوقود والإدارة التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاستحواذ يعكس التزام أدنوك بتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها، حيث من المتوقع أن تحقق الشركة عائدًا ماليًا يفوق 20% من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي “أدنوك للإمداد والخدمات”.