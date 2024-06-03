بمليار دولار.. أدنوك الإماراتية تستحوذ على “توبكو القابضة”

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

3 يونيو 2024

بمليار دولار.. أدنوك الإماراتية تستحوذ على “توبكو القابضة”

اقتصاد
بمليار دولار.. أدنوك الإماراتية تستحوذ على “توبكو القابضة”

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، عن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة “نافيغ 8 توبكو القابضة”، المعروفة بخبرتها في إدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية.

وفيما يتعلق بتفاصيل الصفقة، فإن “أدنوك للإمداد والخدمات” ستقتني 80% من حصة شركة “نافيغ8″، مقابل 3.8 مليار درهم، مما سيعزز موقع الشركة الإماراتية كلاعب رئيسي في سوق الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه العملية في تحقيق وفورات تكاليفية مهمة لأدنوك، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في مجالات تجمعات الشحن البحري وتجارة تزويد الوقود والإدارة التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاستحواذ يعكس التزام أدنوك بتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها، حيث من المتوقع أن تحقق الشركة عائدًا ماليًا يفوق 20% من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي “أدنوك للإمداد والخدمات”.

تابعنا: