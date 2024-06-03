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فريق التحرير

3 يونيو 2024

صندوق الاستثمار يحتل المركز الثاني في تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية

اقتصاد
صندوق الاستثمار يحتل المركز الثاني في تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية

كشفت شركة خبراء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات “CSRE”، عن تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية في العالم.

واحتل صندوق الاستثمارات العامة، المركز الثاني في تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية، الصادر عن “CSRE”.

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وارتفع ترتيب الصندوق من المركز الخامس إلى المركز الثاني، باعتباره ثاني أعلى قيمة بين الصناديق في الإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بقيمة تتجاوز المليار دولار، وبزيادة بلغت 28%.

وتفوق صندوق الاستثمارات العامة على الصناديق الصينية وصندوق أبوظبي للاستثمار والصندوق الكويتي والصندوق السنغافوري.

ويُعزى هذا التفوق إلى استراتيجية الصندوق التي تركز على تمكين المجتمع المحلي من خلال مبادرات متعددة، بالإضافة إلى دعمه للسندات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

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