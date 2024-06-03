صندوق الاستثمار يحتل المركز الثاني في تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية

كشفت شركة خبراء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات “CSRE”، عن تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية في العالم.

واحتل صندوق الاستثمارات العامة، المركز الثاني في تقرير المسؤولية الاجتماعية للصناديق السيادية، الصادر عن “CSRE”.

اقرأ أيضًا: شركات الطيران تتوقع أرباحا تفوق تريليون دولار خلال 2024

وارتفع ترتيب الصندوق من المركز الخامس إلى المركز الثاني، باعتباره ثاني أعلى قيمة بين الصناديق في الإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بقيمة تتجاوز المليار دولار، وبزيادة بلغت 28%.

وتفوق صندوق الاستثمارات العامة على الصناديق الصينية وصندوق أبوظبي للاستثمار والصندوق الكويتي والصندوق السنغافوري.

ويُعزى هذا التفوق إلى استراتيجية الصندوق التي تركز على تمكين المجتمع المحلي من خلال مبادرات متعددة، بالإضافة إلى دعمه للسندات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.