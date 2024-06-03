صاروخ براهموس 3 ماخ.. دقة في الإصابة وقوة فتاكة بالاصطدام

يعد صاروخ براهموس 3 ماخ، من أهم الصواريخ في دولة الهند، حيث جرى اختبار أول نسخة من صواريخ براهموس عام 2001، في إطار مشروع روسي هندي مُشترك، كما أطلقت منها إصدارات مختلفة تصل سرعة بعضها إلى 3430 كلم/ساعة، حيث تستخدم هذه الصواريخ حالياً في القوات الجوية والبرية والبحرية في الهند كصاروخ أساسي للدولة النووية، وجعلت كنسخة معدلة عن صواريخ “أونيكس” البحرية الروسية.

مشروع تطوير جيل جديد

في عام 2021، بدأ سلاح الجو الهندي باختبار نسخة معدلة من هذه الصواريخ يمكن استعمالها مع مقاتلات سوخوي الحربية، ولها القدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم، ومؤخرا، أعلنت شركة “BrahMos Aerospace” أنها تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من صواريخها المجنحة.

اختبارات جديدة لتأهيل الصورايخ

وكان المدير التنفيذي للشركة أتول راني قد أشار إلى أن اختبارات التأهيل لصواريخ “BrahMos NG” الجديدة ستبدأ في عام 2024، حيث إن الخبراء يسعون لأن يكون الصاروخ الجديد بوزن 1330 كلغ، وأن يصل مداه المجدي إلى 300 كلم، وأن يكون مصمماً ليطلق من أي طائرة مقاتلة عاملة في سلاح الجو الهندي، وأن هذا النوع من الصواريخ سيستعمل في البداية من مقاتلات Su-30MKI الروسية”.

محاولة استخدامه مع المقاتلات

وأشار مدير الشركة إلى “أن الهند ستستعمل هذا النوع من الصواريخ مع مقاتلات “Su-30” الموجودة لدى جيشها، ومن ثم ستحاول استخدامه مع مقاتلات “Tejas” الخفيفة لديها، ومن المحتمل أيضا أن تطور هذه الصواريخ لتستخدم مع الطائرات الحربية الغربية، لكن الأمر يتوقف عند رغبات العملاء”.

أسرع من الصوت على مرحلتين

يعد صاروخ براهموس 3 ماخ، صاروخ كروز فرط صوتي ضمن سلسلة صواريخ (أسرع من الصوت على مرحلتين)، وهو تطوير هندي روسي مشترك، ويبلغ مداه 290 كيلومتراً٬ وقد دخل حيز الخدمة في عام 2014 وهو قادر على العمل في كل الأحوال الجوية، وهو مضاد للسفن والغواصات والأهداف الأرضية.

شركة هندية – روسية مشتركة

وتقوم شركة “براهموس أيروسبيس”، وهي شركة هندية – روسية مشتركة، بتصنيع الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية، تأسست الشركة عام 1998 وسميت على اسم نهري براهمابوترا وموسكو، حيث يتميز الصاروخ بوجود معزز سرعة يعمل بالوقود الصلب للتسارع الأولي ومحرك نفاث سائل لسرعات 3 ماخ.

يتميز بتقنية “أطلق وانسَ”

تعد قدرات الصاروخ متخفية، وهو يتميز بتقنية “أطلق وانسَ”، فبمجرد إطلاق الصاروخ، يمكنه التوجيه ذاتياً نحو الهدف دون مساعدة مشغل بشري. وللوصول إلى الأهداف المقصودة، يمكن لصاروخ براهموس اعتماد مسارات طيران مختلفة، وتعدد استخداماته في النشر البري والبحري والغواصات والجوي، وهو صاروخ رئيسي لدى الهند، حيث يتميز صاروخ براهموس بسرعته العالية ووقت طيرانه القصير ودقته الدقيقة التي تعزز فعاليته، وتقوم الهند بتصدير صواريخ براهموس إلى حلفاء مثل الفلبين لمواجهة التهديدات الإقليمية، وخاصة من الصين.

مُجهز بميزات التخفي

من مميزات صاروخ براهموس، أنه تم تجهيزه بميزات التخفي وبرامج التوجيه، كما يتيح زمن الرحلة المنخفض للصاروخ تشتتاً أقل للأهداف، ووقت اشتباك أسرع، وعدم الاعتراض من قبل أي نظام أسلحة معروف في العالم، ويمكن للصاروخ أن يعمل على ارتفاعات تصل إلى 15 كيلومتراً، أو على ارتفاع منخفض يصل إلى 10 أمتار.

طاقة حركية سريعة جدًا

يقوم الصاروخ بإطلاق رأس حربي تقليدي يتراوح وزنه بين 200 و300 كيلوغرام؛ بمجرد وصول براهموس إلى الهدف، حيث إن الطاقة الحركية للصاروخ عالية جدًا، وذلك بفضل سرعات الصاروخ الأسرع من الصوت، مما يعزز تأثيرات الرأس الحربي في تدمير الهدف.

دقة في الإصابة وقوة فتاكة في الاصطدام

ويمكن تهيئة صاروخ براهموس للإطلاق من المنصات الجوية والبرية والبحرية والغواصات تحت سطح الماء؛ حيث يمتاز بـ”دقة عالية” في الإصابة، وقوة فتاكة مدعومة بالطاقة الحركية الكبيرة عند الاصطدام.