استبعاد أيمن يحيى من معسكر الأخضر قبل مواجهة باكستان

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن استبعاد أيمن يحيى من معسكر الأخضر اليوم الإثنين، بسبب الإصابة.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره باكستان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ووفقًا للحساب الرسمي للمنتخب السعودي فأن روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر استبعد أيمن يحيى بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وفقًا للإجراءات المتبعة، وتم إبلاغ ناديه بذلك.

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأردن في ثاني مواجهاته، في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

جدير بالذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفقة كلا من منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان، ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بـ 10 نقاط.