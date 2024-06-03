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فريق التحرير

3 يونيو 2024

وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين

دوليات
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، بمقر وزارة الخارجية الكويتية في الكويت.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والرفاه.

كما تم بحث الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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