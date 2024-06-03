بعد فوز “شينباوم” برئاسة المكسيك.. ما نتائج حُكم السيدات لبلادهن؟

مع فوز مرشّحة اليسار الحاكم في المكسيك كلوديا شينباوم، في الانتخابات الرئاسية “بفارق كبير” بعد إغلاق صناديق الاقتراع أمس الأحد، لتصبح أول رئيسة للبلاد، أثيرت تساؤلات حول ماذا يعني أن تكون سيدة رئيساً للدولة، وهل نجحن في تغيير واقع بلادهن للأحسن أم للأسوأ؟.

أنجيلا ميركل المرأة الأقوى في العالم

تأتي الُمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقدمة السيدات اللاتي حكمن بلادهن، فعلى مدى 16 عاماً من عملها، شهدت أربعة رؤساء أمريكيين وفرنسيين، وخمسة رؤساء وزراء بريطانيين، حيث قادت “أقوة امرأة في العالم” كما يتم وصفها، بلادها نحو نهضة اقتصادية وطنية، إذ انتقلت ألمانيا من كونها “رجل أوروبا المريض” إلى قوة اقتصادية منذ عام 2005، حيث أشرفت على فرص عمل موسعة بشكل كبير للنساء وكبار السن، وكل ذلك أثناء استقبالها لأكثر من مليون لاجئ، وفقاً لـ”فاينانشيال تايمز”، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الألمانى بوتيرة ضعف وتيرة المملكة المتحدة، وكندا، واليابان، وفرنسا.

جونسون سيرليف.. المرأة الحديدية

عُرفت إلين جونسون سيرليف، أنها أول رئيسة تفوز فى انتخابات حرة فى أفريقيا، ومن ثم نالت شهرة دولية واسعة، خاصة بعدما تمكنت من إنهاء حربا أهلية استمرت فى بلادها ليبريا 14 عاما، ولقبت بـ”المرأة الحديدية”، وحصلت على جائزة نوبل للسلام فى عام 2011، صنفتها مجلة «فوربس» من أكثر 100 شخصية نسائية تأثيرا على مستوى العالم، وفى 2011، تسلمت جائزة نوبل للسلام.

مارغريت تاتشر

تولت مارغريت تاتشر، رئاسة وزراء بريطانيا في ثلاث ولايات لتصبح أول امرأة تتولى ذلك المنصب وكذلك أول امرأة تقود قوة غربية في العصر الحديث، وذلك في وقت كانت تمر فيه بلادها بحالة كارثية، فقد أصبحت بريطانيا بعد الحرب بمثابة مختبر تجريبي لمزيج من السياسات الاشتراكية والرأسمالية، حيث أسهمت في دفع الاقتصاد البريطاني نحو تحقيق معدل نمو غير مسبوق، ونجحت في خفض الدين الحكومي من 43.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1979 إلى 26.7% في عام 1990، وقامت كذلك بتخفيضات ضريبية كبيرة، فعلى سبيل المثال، قامت في ميزانية عام 1988 بخفض أعلى معدل للضرائب من 60% إلى 40% والمعدل القياسي من 27% إلى 25%، وذلك في سعيها لتعزيز ودعم ريادة الأعمال.

ديلما روسيف

كانت ديلما روسيف أول سيدة تحكم البرازيل عام 2011، عرفت بكفاحها المسلح ونضالها ضد النظام العسكرى الذى حكم البلاد حتى 1985، قوة شخصيتها مكنتها من اكتساب لقب «المرأة الحديدية»، بدأت حياتها ماركسية، وشاركت فى تنظيمات مسلحة ضد النظام العسكرى، وتركز على محاربة الفقر والتفاوت الاجتماعى والفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والإصلاح السياسى، إلا أنها جُرِّدت في 12 مايو 2016 من مهامها الرئاسية لمدة لا تقل عن ستة شهور بعد أن صوَّت مجلس الشيوخ بأغلبية بإحالتها إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتلاعب بالحسابات العامة.

الملكة فيكتوريا

حكمت الملكة فيكتوريا الإمبراطورية البريطانية لمدة 63 عاما و7 أشهر ويومين، لتكون أطول الملوك حكما في ذلك الوقت، قبل أن تحطم الملكة إليزابيث الثانية ذلك الرقم القياسي بفترة حكم امتدت 70 عاما، حيث لقبت بـ”جدة أوروبا”، إذ اتسعت رقعة الإمبراطورة في عهدها لتصل ذروتها، كما أطلق على فترة حكمها اسم “العصر الفيكتوري”، كونه تميز بانطلاق الثورة الصناعية، وحدوث طفرة واضحة في التقدم التكنولوجي والعلمي.

كوليندا غرابار كيتاروفيتش

تولت كوليندا غرابار كيتاروفيتش منصبها في 19 فبراير 2015، وهي أول امرأة انتخبها الشعب الكرواتي رئيسةً لبلاده، وأصغر الرؤساء في تاريخ كرواتيا إذ تولّت منصبها رسميًا حين كان عمرها 46 عامًا، وعرفت بطموحها الكبير فعملت لسنواتٍ عدة في المجالين السياسي والدبلوماسي، حيث تولَّت خلالها عدَّة مناصب كان منها الأمين العام المساعد للشؤون الدبلوماسية العامة في حلف شمال الأطلسي الناتو في الفترة بين عام 2011 وعام 2014، ويعد من أبرز إنجازاتها، أن بعد أقل من تسعة أشهرٍ على توليها الرئاسة، بدأت أزمة اللاجئين إلى أوروبا، ثم تفاقمت الأمور ليتدفق الآلاف إلى كرواتيا، فعَيَّنت أندريا هيبرانغ مندوبًا لها لأزمة اللاجئين، وعلى خلفية الأزمة والجدل الذي أثارته في كرواتيا انتشرت توقعات بإمكانية حل البرلمان، والذي عقد جلسات طارئة طرحت فيها غرابار كيتاروفيتش إجراء انتخابات برلمانية مهددةً في حال عدم الاتفاق خلال أربع وعشرين بأنها ستقوم بإجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ مُبكرة وتشكيل حكومةٍ انتقالية محايدة.