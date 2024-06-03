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فريق التحرير

3 يونيو 2024

زهرة إلهيان.. من هي أول سيدة إيرانية تترشّح لخلافة رئيسي؟

دوليات
زهرة إلهيان.. من هي أول سيدة إيرانية تترشّح لخلافة رئيسي؟

حسمت النائبة المحافظة الإيرانية السابقة زهرة إلهيان قرارها بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات 2024، فمن هي أول سيدة تترشّح لخلافة إبراهيم رئيسي؟

رفعت زهرة إلهيان شعار “حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي”، مؤكدة أنها ستعتمد على الطاقات الشبابية في تحقيق رؤيتها.

زهرة إلهيان طبيبة من مواليد عام 1968. انتُخبت نائبًا في البرلمان الإيراني بين عامي 2008 و2012، ثمّ بين عامي 2020 و2024.

هي عضو سابق بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى، وتعمل الآن في مجمع العلوم الطبية رئيسة لقسم الاستشراف والتنظير.

في مارس 2024 فرضت كندا والاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب تأييدها لعقوبة الإعدام بحق متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحجاب الإلزامي.

لا تُعتبر المرأة الوحيدة التي ترشّحت للرئاسة الإيرانية في تاريخ إيران ما بعد 1979، حيث سبقتها أعظم طالقاني، التي ترشّحت للمنصب تواليًا منذ عام 1997 حتى وفاتها عام 2019.

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