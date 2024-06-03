أكثر من مليار ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

تجاوزت قيمة الصفقات عبر البورصة العقارية اليوم الاثنين، أكثر من مليار ريال، لعدد صفقات بلغ 1253 صفقة لمساحة متداولة وصلت لأكثر من 4.8 مليون متر مربع.

وأظهر موقع البورصة العقارية، أن أعلى سعر سجل للمتر اليوم بلغ 57594 ريال، فيما كان متوسط السعر 217 ريالاً.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت الرياض على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم، وجاء حي الجنادرية في المركز الأول بأكثر من 26.7 مليون ريال، يليه حي النظيم بصفقات تخطت 24.7 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي نمار بصفقات تجاوزت الـ 21.6 مليون ريال، ثم حي الوسام بصفقات وصلت لأكثر من 11.5 مليون ريال، يليه حي بدر بأكثر من 10.1 مليار ريال.