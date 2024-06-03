بعد الجدل الأخير.. هل توجد مواد كيميائية تسبب السرطان في منتجات شي إن؟

مفاجآة كبيرة فجرتها صحيفة “ديلي ميل”، حيث أكدت أن الملابس والإكسسوارات التي تبيعها شركة الأزياء السريعة العملاقة شي إن، تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة.

وأظهرت الاختبارات العشوائية للملابس والحقائب والأحزمة وغيرها من العناصر وجود نسبة عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان.

وأوضحت الصحيفة، أن بعض العناصر على ما يزيد عن 400 مرة من المستوى الآمن من المركبات، التي يمكن أن تمر عبر الجلد وتصل إلى أجهزة الدم.

وأجرى مسؤولون كوريون، اختبارا للتأكد من التزام موقع شي إن ومواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية الأخرى بمعايير العمل الآمنة.

أصبحت شركة شي إن، وهي شركة مملوكة للصين ومقرها في سنغافورة، موقعًا مشهورًا للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة حيث احتل تطبيقها المرتبة الثانية في البلاد العام الماضي بأكثر من 36 مليون عملية تنزيل.

وتشحن الشركة حوالي مليون طرد يوميًا إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر سوق للشركة المملوكة للصين في السنوات الأخيرة، لكن نجاح الشركة أدى إلى التدقيق من قبل زعماء العالم، حيث بدأ المسؤولون الكوريون الجنوبيون في إجراء تحليل أسبوعي لمنتجاتها.

وكشفت أحدث النتائج عن مستويات مفرطة من الفثالات، وهو نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لتليين البلاستيك، والتي من المعروف أنها تسبب اضطرابات هرمونية.

كما أن المواد الكيميائية المسماة “فوريفر”، هي فئة من المركبات الصناعية الشائعة التي لا تتحلل عند إطلاقها في البيئة، يتم استخدامها لصنع أشياء مقاومة للدهون، ومقاومة للماء، ومقاومة للالتصاق، ومقاومة للبقع، ويمكن أن تتسرب من المنتجات وتدخل إلى أجسامنا عن طريق البلع، أو الاستنشاق، أو من خلال الجلد.

ووجد المسؤولون أن زوجًا واحدًا من الأحذية يحتوي على 428 ضعفًا من المستويات المسموح بها، في حين أن ثلاثة أكياس تحتوي على 153 ضعفًا من الحد المسموح به من المواد الكيميائية إلى الأبد.

وأتلفت السلطات الكورية الجنوبية مجموعة من ملابس الأطفال التابعة لمنصة شي إن لاحتوائها على الفثالات بمعدل عالي جدا 400 ضعف العادي وتم إتلافها قبل الدخول للسوق الكوري

ووفقا لبيان حكومة كوريا الجنوبية فإن المواد المسرطنة المستخدمة في ملابس شي إن Shein هي الفثالات، التي تسبب مشكلات صحية منها اضطرابات هرمونية والسمنة وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، ومشكلات الخصوبة.

وعلق المتحدث باسم “شي إن”، إن الشركة تأخذ سلامة المنتج على محمل الجد، كما أنه لم ينف ما ورد في تقرير الحكومة الكورية.

وأشار إلى أن الشركة تطلب من مورديها الالتزام بضوابطها ومعاييرها، وتعمل مع وكالات اختبار دولية خارجية لضمان الامتثال لمعايير سلامة المنتج.

وأوضح أن الشركة أجرت في العام الماضي أكثر من 400 ألف اختبار للسلامة الكيميائية مع هذه الوكالات.