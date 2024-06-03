إخلاء سبيل حليمة بولند بعد شهر على سجنها.. تفاصيل قضية التحريض على الفجور

أُخلي سبيل الإعلامية الكويتية حليمة بولند في الثاني من يونيو 2024، بعد قضاء شهر في السجن إثر صدور حكم قضائي بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار كويتي بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

ويعود قرار إخلاء سبيلها إلى تنازل طرفي القضية خلال أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد حكمت على بولند في مايو الماضي بالحبس وغرامة مالية بعد تقديم شاب كويتي شكوى ضدها مدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها ومقاطع فيديو خاصة بها.

وقد أثارت قضية حليمة بولند جدلًا واسعًا في الكويت، وانقسم الرأي العام حول الحكم الصادر بحقها.