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فريق التحرير

3 يونيو 2024

“تاسي” يرتفع 1.58% بتداولات أكثر من 7.9 مليار ريال

اقتصاد
“تاسي” يرتفع 1.58% بتداولات أكثر من 7.9 مليار ريال سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع بمقدار 183.15 نقطة بنسبة 1.58%، ووصل عند مستوى 11808.25 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم أكثر من 388.9 مليون سهم بسيولة تخطت حاجز 7.9 مليار ريال عبر تنفيذ 665.2 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

حققت 207 شركة مكاسب خلال جلسة اليوم وتصدرهم أسهم شركات الأبحاث والإعلام وعذيب للاتصالات وجزيرة تكافل وجبل عمر وطيبة بنسب تراوحت بين 10 إلى 6.44%.

فيما تراجع سهم 22 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 234 شركة، وتصدرهم شركات الدوائية واسترا الصناعية وأكوا باور ومسك والدريس بنسب تراوحت بين 3.75 إلى 2.35%.

مؤشر “نمو”

وانهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الاثنين على مكاسب 445.62 نقطة بنسبة 1.71%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26563.86 نقطة.

 

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