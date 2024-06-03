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فريق التحرير

3 يونيو 2024

خادم الحرمين يتلقى رسالتين من الرئيس السيسي وملك الأردن بشأن العلاقات الثنائية

محليات
خادم الحرمين يتلقى رسالتين من الرئيس السيسي وملك الأردن بشأن العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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