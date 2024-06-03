تشيلسي يُعلن التعاقد مع ماريسكا خلفًا بوتشيتينو

أعلن نادي تشيلسي عن التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا، في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ ماوريسيو بوتشيتينو.

وكان تشيلسي أعلن عن إقالة ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه، على خلفية سوء النتائج التي لاحقت بالفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي عبر منصة “أكس” عن تعيين ماريسكا مديرًا فنيًا ونشر كالتالي: “مرحبًا بك في تشيلسي، إنزو ماريسكا”.

وأوضح النادي عبر الموقع الرسمي بأن الإيطالي سيبدأ منصبه الجديد في 1 يوليو 2024 بعقد مدته خمس سنوات، مع خيار النادي لعام إضافي.

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في تشيلسي: “يسعدنا أن نرحب بإينزو في تشيلسي، لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز”.

وأضافا: “لقد أثار إنزو إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه، تتوافق طموحاته وأخلاقيات العمل مع طموحات النادي. ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه”.

جدير بالذكر بأن تشيلسي أنهى موسمه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يتواجد في المركز السادس ولديه 63 نقطة في رصيده.

https://x.com/ChelseaFC/status/1797629440329154981