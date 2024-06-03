أول تعليق لـ ماريسكا بعد توليه منصب المدير الفني لفريق تشيلسي

أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، عن سعادته بالأنضمام للفريق، مشيرًا إلى أنه متحمس لخوض التجربة البلوز.

وأعلن نادي تشيلسي عن تعيين إنزو ماريسكا في منصب المدير الفني المدة 5 سنوات قادمة، اليوم الإثنين بشكل رسمي.

وقال ماريسكا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي: “الانضمام إلى تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم، هو حلم لأي مدرب، ولهذا السبب أنا متحمس جدًا لهذه الفرصة”.

وأختتم: “إنني أتطلع إلى العمل مع مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين والموظفين ،لتطوير فريق يواصل تقليد النجاح الذي يتبعه النادي ويجعل جماهيرنا فخورة به”.

جدير بالذكر بأن تشيلسي أنهى موسمه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يتواجد في المركز السادس ولديه 63 نقطة في رصيده.