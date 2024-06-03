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3 يونيو 2024

“الأخضر 23” يفوز على كوريا الجنوبية بثنائية في بطولة موريس ريفيلو الدولية

رياضة
“الأخضر 23” يفوز على كوريا الجنوبية بثنائية في بطولة موريس ريفيلو الدولية

فاز المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية تولون.

والتقى الأخضر الأولمبي مع نظيره كوريا الجنوبية، على ملعب جوليس لادوميغ بمقاطعة فيترول في فرنسا، في أولى مبارياته بالبطولة.

وسجل هدفي الأخضر في شباك كوريا الجنوبية كلا من عبدالله الزيد في الدقيقة 80، وفيصل الأسمري في الدقيقة 90+3.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: تركي بالجوش في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد برناوي، خالد العسيري، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، يونس الشنقيطي، عثمان العثمان، ياسين الزبيدي، عبدالكريم دارسي، طلال حاجي.

ويستأنف أخضر 23 عامًا غدًا الثلاثاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك يوم الجمعة المقبل.

ويتواجد الأخضر تحت 23 عامًا، في المجموعة الأولى من بطولة تولون، رفقة كلا من منتخبات فرنسا، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.

فيما يتواجد كلا من منتخبات إيطاليا، اليابان، أوكرانيا، إندونيسيا، وبنما، في المجموعة الثانية.

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