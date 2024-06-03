موقع أمريكي يشكك في خبرة قاضيي محاكمة هانتر بايدن: عينهما ترامب

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

3 يونيو 2024

موقع أمريكي يشكك في خبرة قاضيي محاكمة هانتر بايدن: عينهما ترامب

دوليات
موقع أمريكي يشكك في خبرة قاضيي محاكمة هانتر بايدن: عينهما ترامب FILE PHOTO: Hunter Biden, son of U.S. President Joe Biden, departs federal court after a plea hearing on two misdemeanor charges of willfully failing to pay income taxes in Wilmington, Delaware, U.S. July 26, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

مع بدء مُحاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن،  اليوم الاثنين، بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، قال موقع “بوليتيكو” الأمريكي، إنّ القاضيين الفدراليين اللذين ينظران القضية تم تعيينهما من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر بايدن (54 عامًا) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقًا، كما اتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

وأضاف موقع “بوليتيكو” أن مارييلين نوريكا ومارك سكارسي، اللذين عيّنهما الرئيس السابق ترامب، يتمتعان بخبرة محدودة في المحاكمات، ولكنهما يمتلكان خبرة في قانون براءات الاختراع، ما يشير إلى اهتمامهما بالتفاصيل الفنية للقضايا.

تابعنا: