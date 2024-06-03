موقع أمريكي يشكك في خبرة قاضيي محاكمة هانتر بايدن: عينهما ترامب

مع بدء مُحاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، قال موقع “بوليتيكو” الأمريكي، إنّ القاضيين الفدراليين اللذين ينظران القضية تم تعيينهما من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر بايدن (54 عامًا) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقًا، كما اتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

وأضاف موقع “بوليتيكو” أن مارييلين نوريكا ومارك سكارسي، اللذين عيّنهما الرئيس السابق ترامب، يتمتعان بخبرة محدودة في المحاكمات، ولكنهما يمتلكان خبرة في قانون براءات الاختراع، ما يشير إلى اهتمامهما بالتفاصيل الفنية للقضايا.