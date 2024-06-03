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فريق التحرير

3 يونيو 2024

الهلال يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نيمار

رياضة
الهلال يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نيمار

أتخذ نادي الهلال، قرارًا جديدًا بشأن البرازيلي نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

وكان نيمار تعرض للإصابة في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى خلال مشاركته مع منتخبه أمام الأوروجواي في تصفيات كأس العالم في شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الهلال قرر إعادة قيد نيمار في قائمة الفريق، بدلًا من ميشايل ديلجادو.

وأشارت الرياضية إلى أن ميشايل خارج حسابات الهلال في الموسم الجديد، وبأن اللاعب البرازيلي لديه عروض من بعض الأندية في السعودية.

وسينتهي عقد ميشايل مع الهلال في يونيو 2025، وحصد اللاعب البرازيلي خمس ألقاب مع الفريق الأزرق.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بثلاث بطولات وهم كأس الدرعية للسوبر السعودي، وبعدها حصد بطولة الدوري السعودي، وأخيرًا كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر.

 

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