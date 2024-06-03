عروض سعودية وبرازيلية للاعب الهلال وموقف النادي من رحيله

يدرس مسئولو نادي الهلال العروض المقدمة للبرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

ويرغب الهلال في الاستفادة من لاعبه قبل الرحيل، حيث سينتهي عقد ميشايل مع النادي في شهر يونيو لعام 2025.

ووفقًا للصحفي رودي جاليتي فأن الهلال منفتح على تقييم العروض المقدمة لتجنب خسارته كلاعب حر في يناير.

وأشار إلى أن هناك بعض الأندية في السعودية وآخرى في البرازيلية ترغب في ضم اللاعب، الذي هو على استعداد لبدء تجربة جديدة في مكان آخر الإنتقالات.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في التتويج بثلاث بطولات وهم كأس الدرعية للسوبر السعودي، وبعدها حصد بطولة الدوري السعودي، وأخيرًا كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر.