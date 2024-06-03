بالتعاون مع جهات عدة.. إطلاق برامج العمل الخيري في الحرمين الشريفين للجنسين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح الباب للتطوع في الحرمين الشريفين، وتوفير الفرص التطوعية للكوارد السعودية الشابة والراغبة في خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وأكد الرئيس العام للشؤون الدينية لمسجد الحرم المكي والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على الأهمية العظيمة للعمل التطوعي في الإسلام، وتعزيز قيم التعاون والتعاطف والترابط بين المسلمين، إضافة إلى دور العمل التطوعي في بناء المجتمعات المتحضرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتلخص فكرة المشروع في إيجاد أرضية مشتركة بين الجهات المعنية بتوفير الفرص التطوعية والجهات التطوعية المتكتلة ضمن حاضنات العمل التطوعي بالمملكة، مما يتيح للمتطوعين فرصاً متعددة ومجالات مختلفة للمشاركة في خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديه.

وتتمحور مبادرات التطوع في الحرمين حول العديد من المجالات الحيوية كالمجال الديني والإرشادي والتوجيهي والعلمي والثقافي والاجتماعي والخيري والإداري والتقني وغيرها، إضافة إلى توفير المبادرات التطوعية الموسمية وتخصيصها حسب الحاجة والرغبة، وتنظيم البرامج التدريبية للمتطوعين وتأهيلهم لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مفهوم العطاء وخدمة الحرمين الشريفين ودورهما العظيم في نفوس المتطوعين، وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال العمل التطوعي، وتحفيز الطاقات الكامنة والمهارات والقدرات الفردية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.