بالتعاون مع جهات عدة.. إطلاق برامج العمل الخيري في الحرمين الشريفين للجنسين

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

3 يونيو 2024

بالتعاون مع جهات عدة.. إطلاق برامج العمل الخيري في الحرمين الشريفين للجنسين

حج 2024
بالتعاون مع جهات عدة.. إطلاق برامج العمل الخيري في الحرمين الشريفين للجنسين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح الباب للتطوع في الحرمين الشريفين، وتوفير الفرص التطوعية للكوارد السعودية الشابة والراغبة في خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وأكد الرئيس العام للشؤون الدينية لمسجد الحرم المكي والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على الأهمية العظيمة للعمل التطوعي في الإسلام، وتعزيز قيم التعاون والتعاطف والترابط بين المسلمين، إضافة إلى دور العمل التطوعي في بناء المجتمعات المتحضرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتلخص فكرة المشروع في إيجاد أرضية مشتركة بين الجهات المعنية بتوفير الفرص التطوعية والجهات التطوعية المتكتلة ضمن حاضنات العمل التطوعي بالمملكة، مما يتيح للمتطوعين فرصاً متعددة ومجالات مختلفة للمشاركة في خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديه.

وتتمحور مبادرات التطوع في الحرمين حول العديد من المجالات الحيوية كالمجال الديني والإرشادي والتوجيهي والعلمي والثقافي والاجتماعي والخيري والإداري والتقني وغيرها، إضافة إلى توفير المبادرات التطوعية الموسمية وتخصيصها حسب الحاجة والرغبة، وتنظيم البرامج التدريبية للمتطوعين وتأهيلهم لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مفهوم العطاء وخدمة الحرمين الشريفين ودورهما العظيم في نفوس المتطوعين، وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال العمل التطوعي، وتحفيز الطاقات الكامنة والمهارات والقدرات الفردية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تابعنا: