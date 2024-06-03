أول تعليق من مورينيو بعد تولي تدريب فناربخشة

شدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي الجديد أنه يسعى لحصد الألقاب والبطولات مع ناديه.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، “أحد الأمور الجيدة عني هو أنني أجذب الانتباه معي، أوروبا ستتابع الدوري التركي، أمنيتي هي أن تتحسن كرة القدم هنا على كافة المستويات”.

وأضاف مورينيو 61 عامًا: ” أنا قادم للعمل من أجل كرة القدم التركية، والدوري الممتاز، ولكن في الأساس جئت للعمل في فنربخشة.. إذا كان علي أن أرفع صوتي للدفاع عن فنربخشة، فلن أفكر مرتين”.

وواصل مورينيو، “الالتزام التام والشغف والعمل الجاد والتفهم أولوياتي، ووضعت نفسي في بيئة تنافسية”.

وأكمل مدرب فنربخشة: “وصلت إلى 6 مباريات نهائية وفزت 5 مرات، لكنني سأقطع المشوار خطوة بخطوة مع فنربخشة، ستكون التصفيات صعبة لأننا لن نجد وقتاً كافياً للتدريب والاستعداد بسبب بطولة أوروبا”.