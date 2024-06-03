يعتمد على فكر شي جين بينغ.. الصين تطرح نموذج ذكاء اصطناعي جديد

يعمل معهد أبحاث الفضاء الإلكتروني الصيني التابع لإدارة الهيئة التنظيمية الوطنية لإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين على تطوير نموذج لغوي كبير يعتمد مباشرةً على الفلسفة السياسية للرئيس الصيني شي جين بينغ وغيرها من موضوعات الفضاء الإلكتروني المختارة المتماشية مع الموقف الرسمي للحكومة.

أعلن عن هذا النموذج مايو الماضي، وقد تم إطلاقه في مجال مغلق يعتبر “آمن وموثوق”، وفقًا لما ذُكر في منشور نشر على حساب مجلة الإدارة على تطبيق WeChat.

يعتبر هذا النموذج خطوة مهمة نحو استخدام التكنولوجيا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بينما يحافظ على نهج تنظيمي صارم، حيث يتم بناؤه على قاعدة معرفية محلية وليس مفتوح المصدر، مما يجعله يحظى بالثقة والأمان.

النموذج يتبنى فلسفة رسمية معروفة باسم “فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد”، والتي تتضمن توجيهات شاملة حول جوانب متعددة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تم تضمينها في دستور الصين منذ عام 2018.

ويتميز النموذج بقدرته على تلبية احتياجات متنوعة للمستخدمين، حيث يمكنه الإجابة على الأسئلة، وتحليل التقارير، وتلخيص المعلومات، وترجمة النصوص بين الصينية والإنجليزية.

وعلى الرغم من أن النموذج لا يزال في مرحلة الاختبار الداخلي وغير متاح للاستخدام العام، إلا أنه مفتوح للاستخدام من قبل مستخدمين معينين عن طريق الدعوة.

يأتي هذا الإطلاق في سياق يسعى فيه الصين لتعزيز التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات مع الحفاظ على سيطرة قوية على الأمن السيبراني.