مزودة بأحدث التقنيات.. هيئة النقل تهيئ 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة حجاج بيت الله

أعلنت الهيئة العامة للنقل، توفير أسطول يضم أكثر من خمسة آلاف سيارة أجرة من أجل خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة على جهودها الرامية لضمان رحلة مثالية للحجاج.

وفقًا لبيان الهيئة، فإن هذه السيارات مزودة بأحدث التقنيات لتحقيق تجربة نقل آمنة ومريحة، تشمل عدادًا إلكترونيًا وتتبعًا مباشرًا للرحلة، بالإضافة إلى خيارات متعددة للدفع تشمل النظام الإلكتروني.

أوضحت الهيئة أن سائقي سيارات الأجرة المرخصة ملتزمون بتفعيل العداد الإلكتروني طوال الرحلة، وفي حالة عدم التزامهم بذلك، يمكن للراكب الحصول على الخدمة مجانًا.

وتضمن الهيئة التزام السائقين بالقواعد المرورية وتقديم خدمة محترمة ولطيفة للركاب، مع الحفاظ على الخصوصية والتقيد بالزي الرسمي.

كما شددت على ضرورة مراعاة الركاب للآداب العامة داخل السيارة، مثل عدم التدخين أو تناول الطعام، والتقيد بعدم تجاوز العدد المسموح للمقاعد، وربط حزام الأمان.

وأكدت الهيئة على التزامها بتقديم الدعم لضيوف الرحمن طوال الموسم، مقدمةً قنوات التواصل معهم عبر الرقم الموحد 19929 أو من خلال منصة العناية بالمستفيدين لاستقبال البلاغات والاستفسارات.